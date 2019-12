Grève SNCF et RATP : les prévisions de trafic pour le 1er et le 2 janvier

Le trafic des trains restera perturbé ce mercredi 1er janvier 2020 et ce jeudi 2 janvier. Les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. 1 TGV sur 3 en moyenne circulera mercredi et 1 sur 2 jeudi selon la SNCF. La compagnie ferroviaire promet "des améliorations significatives" pour le weekend de retour des vacances de Noël, du 3 au 5 janvier, avec 2 TGV sur 3 en circulation.

Retrouvez toutes les prévisions détaillées ci-dessous.

Le trafic des TGV "perturbé"

Mercredi 1er janvier - 1 TGV sur 3 en moyenne

Axe Est : 1 train sur 2

Axe Atlantique : 1 train sur 2

Axe Nord : 1 train sur 3

Axe Sud-Est : 2 trains sur 5

Intersecteurs : 1 train sur 5

Ouigo : 1 train sur 3

Jeudi 2 janvier - 1 TGV sur 2 en moyenne

Axe Est : 3 trains sur 5

Axe Atlantique : 3 trains sur 5

Axe Nord : 1 train sur 2

Axe Sud-Est : 3 trains sur 5

Intersecteurs : 2 trains sur 5

Ouigo : 3 trains sur 5

Le trafic international "perturbé"

Mercredi 1er janvier

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 2 trains sur 3

Lyria (France-Suisse) : 1 train sur 5

TGV vers l'Italie : aucune circulation

SNCF-DB (liaison France-Allemagne- : 1 train sur 4

Renfe-SNCF (France-Espagne) : 2 trains sur 3

Jeudi 2 janvier

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 8 trains sur 10

Lyria (France-Suisse) : 2 trains sur 5

TGV vers l'Italie : 1 train sur 3

SNCF-DB (liaison France-Allemagne- : 1 train sur 2

Renfe-SNCF (France-Espagne) : 1 train sur 2

TER : trafic "très perturbé"

Le trafic des TER sera "très perturbé" en région et la plupart des circulations se feront en car.

Mercredi 1er janvier

4 TER sur 10 circuleront en moyenne le 1er janvier.

Jeudi 2 janvier

5 TER sur 10 circuleront en moyenne le 2 janvier.

Intercités : trafic "très perturbé"

Mercredi 1er janvier

Pour les trains Intercités, il y aura 1 train sur 10, et aucune circulation de nuit.

Paris – Clermont-Ferrand : 2 allers-retours

Paris - Toulouse : 1 aller-retour

Bordeaux – Marseille : aucune circulation

Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

Clermont-Ferrand – Béziers : aucune circulation

Toulouse – Hendaye : aucune circulation

Nantes – Lyon : aucune circulation

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Jeudi 2 janvier

Pour les trains Intercités, il y aura 1 train sur 4, et aucune circulation de nuit.

Paris – Clermont-Ferrand : 3 allers-retours

Paris - Toulouse : 3 allers-retours

Bordeaux – Marseille : 2 allers-retours

Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

Clermont-Ferrand – Béziers : 1 aller-retour

Toulouse – Hendaye : 1 aller-retour

Nantes – Lyon : 1 aller-retour

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Début d'année "très perturbé" en Île-de-France

Sur le réseau SNCF (Transilien et RER), en moyenne 1 train sur 5 circulera le 1er janvier, 3 trains sur 10 le 2 janvier en Île-de-France.

Le trafic RATP sera également "très perturbé", et même totalement interrompu sur 8 lignes de métro pour le 1er jour de l'année. 6 lignes seront assurées partiellement. Seules les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée. Le trafic des Bus et Tramways sera quasi normal.

Sur le RER A, les trains en provenance de la branche Cergy seront prolongés de Nanterre Préfecture à La Défense de 8h30 à 23h. Des navettes entre les gares de Nation et de Chessy Marne-la-Vallée seront également assurées entre 8h et 18h à raison d’un train toutes les 30min. Le reste de la ligne sera fermée toute la journée.

Le RER B fonctionnera avec 1 train sur 3 au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord uniquement entre 12h et 18h.