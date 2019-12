Grève SNCF et RATP : les prévisions de trafic pour le mardi 24 décembre

Le trafic sera encore fortement perturbé dans les transports mardi 24 décembre. Les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. France Bleu fait le point.

Trafic SNCF toujours "fortement perturbé"

L'appel à la trêve de Noël d'Emmanuel Macron n'aura pas été entendu, le trafic SNCF sera toujours "fortement perturbé" sur les rails ce mardi 24 décembre, à la veille de Noël avec 2 TGV sur 5 en moyenne, a annoncé la direction de la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

2 TGV sur 5 en moyenne

Axe Est : 2 trains sur 5

Axe Atlantique : 2 trains sur 5

Axe Nord : 2 trains sur 5

Axe Sud-Est : 2 trains sur 5

Intersecteurs : 1 train sur 4

Ouigo : 2 trains sur 5

1 Transilien sur 5 en moyenne

"Le mardi 24 décembre, les lignes Transilien D, E, P, N, U, T4 et T11 _fermeront de manière anticipée en fin de journée_. La circulation reprendra le mercredi 25 décembre en début d’après-midi sur la majorité de ces lignes. Les horaires des trains circulant les mardi 24 et mercredi 25 décembre sont disponibles depuis ce lundi, 17 heures, sur le site transilien.com et sur l’Assistant SNCF. Nous invitons nos clients à systématiquement vérifier les horaires des trains, en particulier pour leurs trajets de mardi soir."

4 TER sur 10 en moyenne

Le trafic des TER sera très perturbé en région, la SNCF annonce 4 circulations sur 10 en moyenne, train et bus compris.

1 Intercités sur 5 en moyenne

Pour les trains Intercités, en journée, un train sur cinq circulera en moyenne, mais aucun train la nuit. Retrouvez ci-dessous les prévisions détaillées :

Paris – Clermont-Ferrand : 2 allers-retours

Paris – Brive : 3 allers-retours dont 1 aller-retour desservant Toulouse

Bordeaux – Marseille : 1 aller-retour

Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller

Toulouse – Hendaye : aucune circulation

Nantes – Lyon : aucune circulation

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Les prévisions SNCF près de chez vous

(Nous publions ces prévisions au rythme où elles nous parviennent.)

Trafic international également "perturbé"

Le trafic international sera également "perturbé".

Eurostar : service normal

Thalys : 2 trains sur 3

Lyria (Liaison France – Suisse) : 1 train sur 3 (3 allers-retours Paris – Bâle, 2 allers-retours Paris – Genève et 1 aller-retour Paris – Lausanne)

TGV INOUI vers l’Italie : 1 train sur 3

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 1 train sur 3

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2

Amélioration globale en en Île-de-France

Le trafic sera encore perturbé ce mardi 24 décembre sur les réseaux métro et RER prévient la RATP : 6 lignes de métro fermées, 1 transilien sur 5.

Pour les trains jusqu’au dimanche 29 décembre inclus, les circulations seront garanties ce mardi, dès 17 heures.