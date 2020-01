Grève SNCF et RATP : les prévisions de trafic pour ce mardi 7 janvier

Le trafic reste encore perturbé dans les transports ce mardi 7 janvier.

Les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites.

Trafic SNCF toujours "perturbé"

Le trafic SNCF est toujours "perturbé" sur les rails ce mardi 7 janvier, a annoncé la direction de la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

3 TGV sur 4 en moyenne

Axe Est : 4 trains sur 5

Axe Atlantique : 7 trains sur 8

Axe Nord : quasi-normal

Axe Sud-Est : 3 trains sur 4

Intersecteurs : 3 trains sur 5

Ouigo : 4 trains sur 5

Il y a des niveaux de service élevés sur les principaux axes TGV : 

trafic normal sur Paris - Lille 

trafic quasi normal sur Paris – Lyon 

trafic quasi normal sur Paris – Marseille 

9 trains sur 10 sur Paris - Bordeaux 

9 trains sur 10 pour Paris - Strasbourg

8 trains sur 10 sur Paris - Nantes

6 TER sur 10 en moyenne

Le trafic des TER sera perturbé en région, la SNCF annonce 6 circulations sur 10 en moyenne, train et bus compris.

2 Intercités sur 5 en moyenne

Pour les trains Intercités, en journée, deux trains sur cinq circuleront en moyenne, mais aucun train la nuit. Retrouvez ci-dessous les prévisions détaillées :

Paris – Clermont-Ferrand : 3 allers-retours

Paris – Limoges – Toulouse : 5 allers-retours

Bordeaux – Marseille : 3 allers-retours

Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller-retour

Clermont-Ferrand – Lyon : aucune circulation

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Nantes – Tours – Lyon : 2 allers-retours

Toulouse – Hendaye : 2 allers-retours

Trafic international également "perturbé"

Le trafic international sera également "perturbé".

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 4 trains sur 5

Lyria (liaison France – Suisse) : 1 train sur 2

TGV INOUI vers l’Italie : 1 train sur 3

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 1 train sur 2

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2

1 Transilien sur 2 en moyenne

La situation étant variable selon les lignes, Transilien recommande à ses clients de bien anticiper leurs déplacements et de consulter l’Assistant SNCF, le site transilien.com ou les panneaux d’affichage en gare.

RATP : trafic "très perturbé", similaire à lundi

Le trafic restera "très perturbé" mardi à la RATP pour le 34e jour de grève contre la réforme des retraites, et il sera similaire à celui de ce lundi, annonce la direction dans un communiqué.

Les lignes de métro 2, 3, 4, 5, 7, 7 bis, 8, 9, 10 et 11 fonctionneront aux heures de pointe uniquement (de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30), pour certaines partiellement. La ligne 13 fonctionnera pour la pointe du matin uniquement, entre Châtillon et Gaité, les lignes 6 et 12 fonctionneront partiellement pour la pointe du soir. La ligne 3bis ouvrira de 13h à 18h.

Les RER A et B fonctionneront uniquement aux heures de pointe. Les tramways circuleront normalement ou quasi normalement. Il y aura 2 bus sur 3.