Grève SNCF et RATP : les prévisions de trafic pour le vendredi 27 décembre

Le trafic sera encore "très perturbé" dans les transports ce vendredi 27 décembre. Les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. France Bleu fait le point.

Pour ce 23ème jour de grève, il y aura 6 TGV sur 10, 7 Ouigo sur 10, 1 Transilien sur 5, et 1 Incertités sur 3, et 4 TER sur 10, a annoncé la SNCF ce jeudi soir.

6 TGV sur 10 en moyenne

Le trafic des TGV est "perturbé" :

Axe Est : 1 train sur 2

Axe Atlantique : 3 trains sur 5

Axe Nord : 3 trains sur 5

Axe Sud-Est : 2 trains sur 3

Intersecteurs : 1 train sur 2

Ouigo : 7 trains sur 10

Transiliens : trafic très perturbé

Comptez sur 1 Transilien sur 5 ce vendredi 27 décembre. Le trafic sera encore très perturbé sur les réseaux métro et RER prévient la RATP : cinq lignes de métro seront totalement fermées, d'autres seront partiellement ouvertes aux heures de pointe.

RATP : les prévisions de circulation pour le vendredi 27 décembre © Visactu -

4 TER sur 10 en moyenne

Le trafic des TER sera "très perturbé" en région, la SNCF annonce 4 circulations sur 10 en moyenne, train et bus compris.

Intercités : trafic très perturbé

Pour les trains Intercités, il y aura 1 train sur 3 en journée, et aucun train ne circulera la nuit. Retrouvez ci-dessous les prévisions détaillées :

Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours

Paris – Brive : 5 allers-retours (dont 1 aller-retour desservant Toulouse)

Bordeaux – Marseille : 1 aller-retour

Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller-retour

Toulouse – Tarbes : 1 aller

Nantes – Lyon : 1 aller-retour

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Les prévisions SNCF près de chez vous

Trafic international "perturbé"

Le trafic international sera également "perturbé".

Eurostar : 4 trains sur 5

Thalys : 2 trains sur 3

Lyria (Liaison France – Suisse) : 2 trains sur 5

TGV INOUI vers l’Italie : 1 train sur 3

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 2 trains sur 5

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2

Week-end de chassé-croisé

Pour assurer les départs en vacances et le traditionnel chassé-croisé de Noël, la SNCF annonce garantir un plan de transport renforcé. La circulation des TGV sera perturbée avec 6 trains sur 10 du 27 au 29 décembre, c'est 20% de plus que le premier week-end de départ en vacances. Cela correspond à 1300 TGV et Intercités. Le service Junior est également rétabli.

Tous les trains ouverts à la réservation sont garantis de circuler et sont visibles sur l'assistant SNCF et OUI.sncf. Les clients à la recherche de places sont invités à vérifier plusieurs fois la disponibilité sur les sites et applications. D'autres voyageurs annulant leur trajet jusqu'à la date du départ, les places libérées sont à nouveau accessibles pour les échanges et réservations.