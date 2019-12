Les transports seront encore perturbés samedi 28 décembre et dimanche 29 décembre en France pour le week-end de chassé-croisé des vacances de Noël. Voici les prévisions de trafic.

Grève SNCF et RATP : les prévisions de trafic pour le week-end du 28 au 29 décembre

Le trafic sera "très perturbé" dans les transports pour ce nouveau week-end de départs en vacances. Les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. La SNCF prévoit 6 TGV sur 10 en moyenne, soit 20% de plus que lors du premier week-end de départs en vacances. Le service Junior est assuré dans les TGV et Intercités garantis jusqu'au 2 janvier et les réservations sont de nouveau ouvertes pour les familles qui souhaitent faire voyager leurs enfants affirme la SNCF.

6 TGV sur 10 en moyenne

Samedi 28 décembre

Axe Est : 1 train sur 2

Axe Atlantique : 6 trains sur 10

Axe Nord : 1 train sur 2

Axe Sud-Est : 7 trains sur 10

Intersecteurs : 2 trains sur 5

Ouigo : 7 trains sur 10

Dimanche 29 décembre

Axe Est : 1 train sur 2

Axe Atlantique : 7 trains sur 10

Axe Nord : 6 trains sur 10

Axe Sud-Est : 2 trains sur 3

Intersecteurs : 2 trains sur 5

Ouigo : 3 trains sur 4

Transiliens : trafic très perturbé

Comptez sur 1 Transilien sur 5.

3 TER sur 10 samedi, 4 sur 10 dimanche

La SNCF annonce 3 TER sur 10 samedi, 4 sur 10 dimanche, train et bus compris.

Intercités : trafic très perturbé

Pour les trains Intercités, il y aura 1 train sur 3 en journée, et aucun train ne circulera la nuit.

Samedi 28 décembre

Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours

Paris – Brive : 3 allers-retours (et 1 aller-retour desservant Toulouse)

Bordeaux – Marseille : 1 aller-retour

Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller-retour

Toulouse – Tarbes : 1 aller

Nantes – Lyon : aucune circulation

Clermont-Ferrand – Lyon : aucune circulation

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Dimanche 29 décembre

Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours

Paris – Brive : 3 allers-retours, 1 aller et 1 aller-retour desservant Toulouse

Bordeaux – Marseille : 1 aller-retour

Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller-retour

Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

Toulouse – Tarbes : 1 aller

Nantes – Lyon : aucune circulation

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Les prévisions SNCF près de chez vous

Alsace

Auvergne-Rhône-Alpes

Bretagne

Bourgogne-Franche-Comté

Centre-Val de Loire

Champagne-Ardenne

Dordogne

Hauts-de-France

Île-de-France

Lorraine

Limousin

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pays de la Loire

(Nous publions ces prévisions au rythme où elles nous parviennent.)

Trafic international "perturbé"

Le trafic international sera également "perturbé".

Samedi 28 décembre

Eurostar : 4 trains sur 5

Thalys : 2 trains sur 3

Lyria (Liaison France – Suisse) : 2 trains sur 5

TGV INOUI vers l’Italie : 2 trains sur 3

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 2 trains sur 5

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2

Dimanche 29 décembre

Eurostar : 4 trains sur 5

Thalys : 2 trains sur 3

Lyria (Liaison France – Suisse) : 2 trains sur 5

TGV INOUI vers l’Italie : 2 trains sur 3

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 2 trains sur 5

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2

Trafic RATP perturbé, six lignes de métro fermées samedi

Six lignes de métro resteront fermées samedi à Paris, 2 bus sur 3 circuleront et le trafic RER restera perturbé avec en moyenne un RER A sur deux de midi à 18H00 et un RER B sur trois, a annoncé vendredi la RATP.

Seules les lignes automatiques 1 et 14 circuleront jusqu'à 2h15 du matin durant la nuit de la Saint-Sylvestre (31 décembre-1er janvier). Les tramways 2, 3a et 3b seront en circulation toute la nuit et les lignes de bus Noctilien seront "fortement renforcées", a ajouté la régie dans un communiqué.