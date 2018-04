Grève SNCF : le détail des très fortes perturbations en Ile-de-France

Par Jocelyne Jean, France Bleu Paris

La grève à la SNCF sera très suivie en Ile-de-France mardi et mercredi. Il n'y aura par exemple aucun train sur les lignes R et U du transilien. A peine 30 % sur la partie SNCF du RER B, 20 % sur le RER C. France Bleu Paris se mobilise pour vous accompagner dans vos déplacements.