Grève SNCF : le trafic des TER très perturbé ce mercredi en Dordogne

Le trafic des TER est très perturbé ce mercredi matin en Périgueux, Bordeaux et Limoges. Selon la SNCF, 38% des liaisons seulement seront assurées aujourd'hui entre Périgueux et Bordeaux, dont certaines en bus au lieu du train. Entre Périgueux et LImoges, seulement 55% des trains et bus circulent.

La CGT de la SNCF appelle à la grève pour réclamer une revalorisation des salaires des cheminots, qui selon le syndicat n'ont pas été augmentés depuis sept ans malgré l'inflation.