Grève SNCF : le trafic des trains sera très perturbé en Occitanie ce lundi

A l'origine de plusieurs syndicats, une importante grève des cheminots aura lieu ce lundi 11 avril dans notre région Occitanie.

Presque aucun train en circulation ?

A la veille de cette grève, on apprend que plus de 80% des aiguilleurs de Midi-Pyrénées ont déclaré leur intention de faire grève. Du jamais vu selon les syndicats, qui annoncent déjà qu'il n'y aura quasiment aucun train en circulation, hormis trois navettes entre Toulouse et Muret ou encore entre Toulouse et Montauban. Le trafic des TGV sera également fortement perturbé.

"On n'est plus en mesure d'assurer le service public"

David Anton, de la CGT nous explique pourquoi les cheminots ont décidé de se mettre en grève : "On a un cadre d'organisation pour faire fonctionner le système ferroviaire qui aujourd'hui n'est pas couvert. Il manque 17 emplois au niveau de Midi-Pyrénées. On n'est plus en mesure des fois d'assurer le service public. Par exemple, on a eu a plusieurs reprises des trains qui se sont arrêtés à l'Isle-Jourdain alors qu'ils devaient aller à Auch car faute de personnel à mettre dans les gares à Auch ou Gimont. On est tout le temps en train de faire des réorganisations pour faire du moins, supprimer du personnel. La goutte d'eau déborde et les cheminots en ont ras-le-bol."

Un nouveau rendez-vous avec la direction de la SNCF Midi-Pyrénées aura lieu mardi pour poursuivre les négociations.