Grève SNCF : le trafic reste perturbé en Dordogne, ce lundi 6 janvier

Périgueux, France

Le trafic SNCF reste perturbé en Dordogne, lundi 6 janvier, jour de rentrée scolaire. En Nouvelle Aquitaine, 5 TER sur 10 circulent ainsi que 130 autocars de la SNCF.

Sur la ligne Périgueux-Bordeaux, 5 allers-retour devraient circuler ce lundi. Un seul aller-retour est prévu entre Sarlat et Bordeaux, six entre Limoges et Périgueux.

