Grève SNCF : le trafic s'améliore ce lundi 13 janvier en Dordogne

Dordogne, France

La mobilisation continue à la SNCF contre la réforme des retraites mais le trafic des trains s'améliore ce lundi 13 janvier en Dordogne. 7 TER sur 10 circulent en moyenne. En ce qui concerne les trains à grande vitesse, 8 sur 10 circulent normalement. En Nouvelle-Aquitaine, il y a 17 aller-retour entre Bordeaux et Paris avec les TGV et les Oui go.

En Dordogne, le trafic s'améliore aussi avec notamment 13 aller-retour entre Périgueux-Limoges et Bordeaux mais aussi sept entre Bergerac et Bordeaux. Vous monterez la plupart du temps dans des TER et non dans des bus comme cela a été souvent le cas ces dernières semaines. Si vous avez une carte d'abonnement TER, vous ne serez pas prélevé au mois de février à cause des perturbations du mois de décembre.

Vous trouvez ci-dessous les horaires exactes des TER en Dordogne pour cette journée du lundi 13 janvier :

Sept aller-retour entre Périgueux et Bordeaux

Huit aller-retour entre Périgueux et Limoges

Sept aller-retour entre Bergerac et Bordeaux