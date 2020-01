Les abonnés TGV et Intercités bénéficieront de 50 % de réduction en février sur leur abonnement annonce jeudi la SNCF dans un communiqué. Cette réduction est destinée à compenser les perturbations liées aux grèves pour le mois de décembre. Les abonnés n'auront aucune démarche à faire.

Grève SNCF : les abonnés TGV et Intercités auront 50 % de réduction en février

En compensation des perturbations liées à la grève lors du mois de décembre, les abonnés TGV et Intercités de la SNCF vont se voir accorder des réductions de 50% sur leur abonnement du mois de février. La SNCF écrit être "consciente des difficultés vécues par ses clients" dans un communiqué publié jeudi 9 janvier, au lendemain des annonces de remboursement pour les TER et le pass Navigo.

Aucune démarche à faire

Cette réduction de 50% sera automatiquement déduite des abonnements de février. Il n'y aura pas de formulaire à remplir.

Dans le détail, pour les abonnés TGVmax, le mois de février sera à moitié prix : 39 euros "pour voyager autant que souhaité à 0€ avec TGVmax". Les abonnés Mon Forfait Annuel et forfait mensuel ou hebdo bénéficieront aussi d'un abonnement à moitié prix.

Des réductions supplémentaires pour les plus impactés

Une réduction supplémentaire allant de 50 % à 100 % est également prévue pour les abonnés qui auraient subi de très fortes perturbations "_moins d'1 TGV ou Intercités sur 3 durant plus de 10 jours en décembre_".

Le montant précis de cette réduction supplémentaire éventuelle leur sera signalé directement par e-mail dans les jours à venir.

TER et Navigo intégralement remboursés

En ce qui concerne les TER, c'est tout le mois de décembre qui sera remboursé dans toutes les régions, en revanche on ignore encore les modalités de remboursement, elles seront annoncés d'ici le mercredi 15 janvier.

En Île-de-France, le pass Navigo de décembre sera également intégralement remboursé. Mais il faudra en faire la demande sur un site internet dédié mondedommagementnavigo.com qui sera mis en ligne d'ici la fin du mois de janvier.