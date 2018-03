Bayonne, France

Ils ont plutôt l'habitude d'être aux commandes. Là, les quatre conducteurs de trains se retrouvent passagers. Ils s'installent dans un carré familial, avec un sac rempli de tracts : "on va distribuer 600 tracts pour les usagers, avec un petit _journal, édité à 250 mille exemplaires_, pour expliquer comment fonctionne l'entreprise et pourquoi la défendre" explique Julien Delion, délégué CGT.

C'est parti pour la distribution. "Je sais que pendant les trois mois qui viennent, ça va être un peu compliqué pour vous" compatissent les cheminots. Le premier passager est plutôt solidaire : "courage !" lâche-t-il. L'homme est solidaire des cheminots : "c'est bien normal, chacun tente de défendre sa position, moi je trouve ça bien normal".

"Vous pensez vraiment que c'est en faisant grève que ça changera ?"

Mais avec d'autres, c'est plus compliqué. "Vous pensez vraiment que c'est en faisant grève que ça changera ?" lâche une voyageuse régulière du TER. La discussion s'engage. C'est l'occasion de casser les clichés de part et d'autres. Le statut et ses avantages, l'information voyageurs, les caisses de solidarités des grévistes, etc...

"On n'est pas toujours bien accueilli, avoue Jérôme, conducteur de train, mais c'est normal, le service s'est dégradé et les abonnés SNCF, c'est un calvaire ! On essaie de leur montrer qu'on se bat pour améliorer le quotidien". Le cheminot tente de garder son calme, explique ses horaires ("je travaille 32 dimanches dans l'année") ou bien montre les applications mobiles.

Les syndicats lancent une grève perlée ce lundi soir © Visactu - Visactu

"Si l'on n'a pas l'opinion publique de notre côté, c'est perdu"

A côté, Jennah et Leina vont étudier à Dax, elles lisent le tract et sont partagées :"on prend le train tous les matins, donc ça va être très compliqué pour nous cette grève, souffle Jennah, mais je suis quand même assez d'accord avec les cheminots, il me semble important qu'ils gardent leur statut". Sa voisine n'est pas d'accord : "_ils font des grèves vraiment trop souvent_, pour la moindre chose, je commence à en avoir assez".

Des opinions partagées, comme les sondages d'opinion. Julien Delion en a bien conscience : "si l'on n'arrive pas à avoir l'opinion publique de notre côté et si les usagers ne comprennent pas pourquoi on va faire grève, le débat va être phagocyté et le gouvernement aura gagné". "Pendant tout le mouvement, _on va devoir aller sur les marchés_, dans les gares et à la sortie des stades, explique-t-il, pour expliquer notre point de vue et vulgariser notre quotidien".

Et ça, pour une grève longue, qui impactera les vacances de Pâques, c'est impossible. 36 jours de grève sont prévus d'ici fin juin