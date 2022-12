Grève SNCF : "Les plans de transport ne sont pas respectés", dénoncent les usagers du Gard

"On est malheureusement habitué à voir nos plans de transport évoluer dans la journée", a dénoncé mercredi 7 décembre Anne-Marie Skora, présidente de l'association des usagers de la SNCF dans le Gard, alors qu'une grève des cheminots pour les salaires perturbe la circulation des TER. "Il y a des circulations prévues les jours de grève qui ne circulent pas, comme ce matin entre Alès et Nîmes", poursuit-elle.

ⓘ Publicité

Elle invite les usagers à faire remonter les problèmes : "Il faut que les usagers reviennent vers nous, qu'ils nous signalent les problèmes, c'est notre rôle de les faire remonter, même si la SNCF est au courant ce qu'il se passe".

Des lignes épargnées

Anne-Marie Skora reconnaît que certaines lignes ont été épargnées dans le plan de transport. "Ce à quoi on s'attache, c'est de faire respecter les plans de transport qui nous permettent de venir le matin et de repartir le soir", explique-t-elle. "Depuis la réouverture de la rive droite du Rhône, la ligne est préservée sur les grèves, les trains ont circulé sur ces lignes parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, tout comme sur la ligne du Grau-du-Roi, et c'est notre priorité", insiste-t-elle.

Face aux coupures d'électricité possibles cet hiver, elle n'exprime pas beaucoup d'inquiétude et attend de voir, car "c'est très compliqué". Elle salue aussi la volonté de la région de rouvrir des lignes, comme la ligne Alès-Bessèges, prévue pour 2026. "C'est une très bonne stratégie", reconnaît-elle, même si la phase des travaux n'a pas encore commencé. L'association rencontrera bientôt Jean-Luc Gibelin le vice-président de la région en charge des transports pour éclaircir le calendrier.

loading