Toulouse, France

"Le trafic devrait être quasi normal lundi soir", mais "très perturbé" mardi et mercredi, a indiqué ce dimanche le directeur général adjoint de la SNCF Mathias Vicherat, à l'issue d'un point presse. Le taux de grévistes qui se sont déclarés est de 48% mardi. En ce qui concerne les prévisions nationales de circulation : 12% des TGV rouleront mardi (dans le détail, 12% sur l'axe atlantique, 27% sur l'axe Est, 12% sur l'axe Nord et 11% sur l'axe Sud-Est). 13% des Intercités rouleront, et 30% des TER circuleront.

"Service assuré" lundi

Pour ce qui est de ce lundi soir, alors que la mobilisation commence à 19h, aucun TGV ne sera impacté par la grève dans la zone de l'ancienne région Midi Pyrénées. Concernant les TER, la SNCF indique que le "service sera assuré", que ce soit de manière mixte train/bus ou uniquement en bus de substitution (notamment pour les lignes en direction de Brive, Latour de Carol et Pau). Pour les Intercités; aucun problème mis à part pour les usagers de la ligne POLT (Paris/Orléans/Limoges/Toulouse), prévenus en avance pour cause de travaux.

Mardi, pas de TGV dans la région

Mardi, le trafic SNCF s'annonce particulièrement difficile en Occitanie. Aucun TGV ne circulera dans la région mardi 3 et mercredi 4 avril. Trois trains régionaux sur cinq seront assurés, essentiellement par autocar. La SNCF prévoit également un train Intercités sur 10 le jour. A Matabiau, sur la ligne Bordeaux-Marseille deux Intercités passeront, l'un à 10h43 et l'autre aux alentours de 20h. En revanche aucun train Intercités de nuit.

Pour ceux qui auraient prévu d'aller jusqu'à Paris, deux allers-retours Paris/Bordeaux seront assurés mardi.

Pour joindre la SNCF, un numéro vert a été mis en place pour l'Occitanie, pour la circulation des trains express régionaux : 0.800.31.31.31. Pour l'info Grandes Lignes : 0.805.90.36.35. Vous avez également les sites internet sncf.com et oui.sncf et ter.sncf.com pour les horaires des TER par régions.

La SNCF invite les clients "dont les trains ne seraient pas confirmés" mardi "à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare".