Grève SNCF : les prévisions de trafic ce lundi 23 décembre en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Nancy, France

Le trafic des trains est toujours très perturbé ce lundi en Lorraine. Seulement 62 TER sur 149 sont en circulation sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg. Le service est normal entre Longwy, Rodange et Luxembourg avec une trentaine de trains.

Huit allers et dix retours sont prévus entre Nancy et Lunéville, un aller-retour entre Nancy et Bar-le-Duc, quatre allers-retours entre Nancy et Pont-saint-Vincent, même chose entre Nancy, Epinal et Remiremont. Si vous devez voyager entre Nancy et Strasbourg ce lundi, vous pourrez compter sur quatre allers et cinq retours.

Aucun autre TER ne circulera ce lundi en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. La SNCF a commandé 37 cars de substitution, "pour assurer et renforcer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limité", précise son communiqué.

A propos des TGV, il faut compter quatre allers et cinq retours sur l'axe Nancy-Paris et deux allers-retours avec le service Ouigo, un depuis la gare de Nancy jusqu'à Paris-Est, l'autre entre la gare Lorraine TGV et Paris-Est.

Au niveau national, quatre TER sur dix sont en circulation en moyenne ce lundi, deux TGV sur cinq, un Intercités sur quatre et un Transilien sur cinq. Sur les liaisons internationales, il faudra compter avec quatre Eurostar sur cinq, ainsi que deux Thalys sur trois et un Lyria sur trois.