Grève SNCF : les prévisions de trafic dans la Marne et les Ardennes pour les 18 et 19 avril

Par Bénédicte Courret, France Bleu Champagne-Ardenne

Une nouvelle séquence de grève à la SNCF est prévue ce mercredi et ce jeudi 18 et 19 avril 2018. Les perturbations commencent dès ce mardi soir. Pour demain, en Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit sept TGV sur 10 en circulation, et trois TER sur 10.