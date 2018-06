Les cheminots sont de nouveau appelés à se mobiliser à partir de ce jeudi soir et jusqu'à ce dimanche 24 juin au matin. Découvrez les perturbations attendues dans la Marne et les Ardennes.

Reims, France

On ne sait pas encore quelle sera l'ampleur de la grève à la SNCF cet été en revanche, un nouvel épisode du mouvement commence ce jeudi 21 juin 2018 dès 20h et il durera jusqu'au dimanche 24 juin, 7h55 avec des conséquences sur le trafic des trains en Champagne-Ardenne, comme partout en France. La réforme de la SNCF a été adoptée par les parlementaires le 14 juin mais la CGT, syndicat le plus important de l'entreprise, ne désarme pas.

Pour la Champagne-Ardenne, la SNCF annonce pour ce vendredi 8 TGV sur 10 en circulation, et 5 TER sur 10, en moyenne. Les OUIGO circuleront normalement.

Votre train roule-t-il ?

Pour savoir si votre train circule ou pas, vous pouvez consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train). Si vous avez un billet pour un Ouigo, c'est sur le site ouigo.com. Enfin, pour les TER, le site des TER du Grand Est pourra vous renseigner.

Le calendrier des jours de grève prévus à la SNCF jusqu'à la fin du mois de juin. © Visactu