Grève SNCF : les prévisions de trafic dans la Marne et les Ardennes pour les 6 et 7 juillet 2018

Par Bénédicte Courret, France Bleu Champagne-Ardenne

La CGT et Sud Rail lancent un nouvel appel à la grève à la SNCF à partir de ce jeudi 5 juillet 2018, 20h et jusqu'à samedi 7 juillet, 7h55. Découvrez les perturbations prévues sur le trafic des trains dans la Marne et les Ardennes.