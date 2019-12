Grève SNCF : les prévisions de trafic de ce vendredi 27 décembre en Lorraine

Lorraine, France

Pas de trêve pendant les fêtes sur les rails. La circulation va une nouvelle fois être perturbée en Lorraine ce vendredi 27 décembre. Il s'agit du 23ème jour de mobilisation, soit désormais plus que le mouvement de grève de 1995.

La circulation des TER

Ligne Nancy-Metz-Luxembourg : 64/ 150 trains seront assurés en journée

Ligne Longwy-Rodange-Luxembourg : service normal avec 30 trains

Ligne Metz-Rémilly-Forbach : 1 aller-retour Metz-Rémilly

Ligne Metz-Verdun : 6 trains

Ligne Nancy-Lunéville : 9 allers – 11 retours

Ligne Nancy-Bar-le-Duc : 3 allers – 2 retours

Ligne Nancy-Saint-Dié-des-Vosges : 1 aller-retour

Ligne Nancy-Pont-Saint-Vincent : 4 allers-retours

Ligne Nancy-Epinal-Remiremont : 3 allers-retours

Ligne Metz-Strasbourg : 2 allers - retours

Ligne Nancy-Strasbourg : 4 allers - 5 retours

Ligne Sarreguemines-Strasbourg : 4 allers-retours

Autres lignes : aucun autre TER ne circulera sur les autres lignes du territoire Lorrain.

35 cars ont été commandés pour assurer et renforcer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limité.

La circulation des TGV

Axe Luxembourg-Metz-Paris : 3 allers-retours + 2 allers-retours Metz/Paris Est

Axe Nancy-Paris est : 4 allers-retours

Axe Paris-Alsace-Allemagne : 1 retour Paris Est – Meuse TGV

Axe Strasbourg-Roissy-Bruxelles : 1 aller-retour

Axe Strasbourg-Marne-Atlantique :

TGV 5450 – Lorraine TGV 6h52 – Bordeaux 12h04- arrêts Meuse TGV et Champagne Ardenne TGV · TGV 5470 - Lorraine TGV 8h12 – Rennes 12h17 – arrêt Champagne Ardenne TGV TGV 5487 – Lorraine TGV 8h12 – Nantes 13h10 – arrêt Champagne Ardenne TGV TGV 5482 – Nantes 8h06 – Lorraine TGV 12h36 - arrêt Champagne Ardenne TGV TGV 5440 – Bordeaux 8h59 – Lorraine TGV 13h51 - arrêts Champagne Ardenne TGV et Meuse TGV TGV 5460 – Rennes 16h44 – Lorraine TGV 20h22 – arrêt Champagne Ardenne TGV

Axe Est-Rin/Rhône-Sud est :

TGV 9879 – Luxembourg 11h24 – Montpellier St Roch 19h15-arrêts Thionville et Metz TGV 9898 – Montpellier St Roch 06h26 – Luxembourg 14h15 – arrêts Metz et Thionville

Les autres axes TGV ne sont pas desservis.

La circulation des OuiGo

1 aller-retour Paris Est - Lorraine TGV

1 aller-retour Nancy – Paris Est

La circulation Alléo

Aucune circulation sur la ligne Frankfort-Forbach-Paris

Les usagers peuvent trouver des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans le Grand Est et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).