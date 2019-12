Grève SNCF : les prévisions de trafic en Centre-Val de Loire pour lundi 23 décembre

A la veille du réveillon et à deux jours de Noël, le trafic SNCF restera très perturbé ce lundi en Centre-Val de Loire. Comptez en moyenne 4 TER sur 10 dans la région

A l'approche de Noël, la grève contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. La circulation des trains sera toujours "fortement perturbée", lundi 23 décembre, indique la direction.

En Centre-Val de Loire, la SNCF prévoit un trafic très perturbé ce lundi 23 décembre. Comptez en moyenne 4 TER sur 10 seulement. Voici les prévisions en détail :

Réseau régional :

Paris - Vierzon : 1 Aller/Retour

: 1 Aller/Retour Tours - Vierzon - Bourges - Nevers : 3 Allers/Retours

: 3 Allers/Retours Port de Piles - Tours : 2 Allers/Retours

: 2 Allers/Retours Chinon - Tours : 3 Allers mais seulement 2 Retours

: 3 Allers mais seulement 2 Retours Loches - Tours : Pas de circulation

: Pas de circulation Orléans - Vierzon : 3 Allers/Retours

: 3 Allers/Retours Montluçon - Bourges : Pas de circulation

: Pas de circulation Tours - Le Mans : Pas de circulation

: Pas de circulation Châteaudun - Paris-Austerlitz : 1 Aller et 2 Retours

: 1 Aller et 2 Retours Tours - Angers - Nantes : 5 Allers-Retours

: 5 Allers-Retours Tours - Vendôme - Châteaudun : 1 Aller/Retour

: 1 Aller/Retour Etampes - Orléans : Pas de circulation

Réseau national desservant la région :

Tours (St Pierre) - Paris-Montparnasse : 2 Allers et 4 Retours

Châteauroux - Paris-Austerlitz : 3 Allers/Retours

Annuler ou reporter son voyage

Mieux vaut annuler ou reporter son voyage si c'est possible. La SNCF rappelle que vous pouvez échanger votre billet TGV, Ouigo, Intercités avant le départ, ou vous faire rembourser sans frais ni surcoût. C'est valable aussi pour un billet non échangeable ou non remboursable.