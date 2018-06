C'est le dernier épisode de la grève perlée à la SNCF : les cheminots sont appelés à la grève jusqu'à ce vendredi 29 juin, 7h55. Voici les perturbations attendues pour les trains, intercités, TER et TGV en Hauts-de-France ce jeudi

Hauts-de-France, France

Le 18e et dernier épisode de la grève perlée à la sncf se poursuit jusqu'à ce vendredi 29 juin à 7h55. Les prévisions pour ce jeudi : 1 TER et Intercités sur 3 ainsi que 172 cars et 4 TGV sur 5 en moyenne selon la sncf.

Votre train circule-t-il ?

Pour savoir si votre train circule ou pas, vous pouvez consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train). Si vous avez un billet pour un Ouigo, c'est sur le site ouigo.com. Enfin, pour les TER, le site des TER des Hauts-de-France pourra vous renseigner.

Le calendrier des jours de grève prévus à la SNCF jusqu'à la fin du mois de juin. © Visactu

Nouvelle opération péage gratuit près d'Amiens

Sud Rail annonce une nouvelle opération "péage gratuit" au péage Jules Verne à côté d'Amiens ce jeudi matin. Il y aura ensuite une assemblée générale au stade Léon Pille à Amiens. Les cheminots rejoindront ensuite la manifestation pour la défense du service public en général à 14h30 devant la maison de la culture, toujours à Amiens.