Les cheminots de la SNCF sont à nouveau appelés à la grève à partir de ce samedi 16 juin 20h et jusqu'au mardi 19 juin, 7h55. Découvrez les perturbations attendues pour les trains, intercités, TER et TGV en Hauts-de-France et les mesures mises en place pour le baccalauréat.

Hauts-de-France, France

Un nouvel épisode de grève à la SNCF début dès ce samedi 16 juin, 20h et jusqu'au mardi 19 juin, 7h55. Comme prévu par le calendrier annoncé par les syndicats de cheminots mobilisés contre la réforme de la SNCF, le trafic des trains en Hauts-de-France, comme partout en France est perturbé. Ce lundi, il faut compter dans les Hauts-de-France avec 1 TER et 1 Intercités sur 3, 179 cars et 9 TGV sur 10.

Votre train circule-t-il ?

Pour savoir si votre train circule ou pas, vous pouvez consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train). Si vous avez un billet pour un Ouigo, c'est sur le site ouigo.com. Enfin, pour les TER, le site des TER des Hauts-de-France pourra vous renseigner.

Dispositif spécial "exams 2018"

Depuis quelques semaines déjà, la SNCF annonce "veiller au bon accompagnement" des étudiants dans leurs différentes épreuves : brevet, BEP, CAP. Ce lundi 18 juin c'est le baccalauréat qui débute et là encore la SNCF annonce qu'elle veut "assurer les meilleures conditions de déplacement aux candidats" dans cette semaine d'épreuves.

De 6h à 8h et de 12h à 14h, "un suivi particulier des trains desservant les centres d'examens" devrait être mis en place, notamment à Amiens et à Lille. De nombreux gilets rouges seront mobilisés, annonce la SNCF, et dans les pires des cas les rectorats seront contactés afin de prévenir du retard de certains candidats, qui pourraient être acheminés en taxi.