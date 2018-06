C'est le dernier épisode de la grève perlée à la SNCF : les cheminots sont appelés à la grève à partir de ce mardi 26 juin 2018, 20h, et jusqu'au vendredi 29 juin, 7h55. Découvrez les perturbations attendues pour les trains, intercités, TER et TGV en Hauts-de-France.

Hauts-de-France, France

Les dernières cases du calendrier de la grève perlée contre la réforme ferroviaire, adoptée définitivement le 14 juin dernier, s'apprêtent à être cochées : le 18e et dernier épisode du mouvement débute ce mardi 26 juin à 20h et se poursuivra jusqu'au vendredi 29 juin à 7h55. Comme lors des précédents jours de grève, le trafic sera perturbé dans les Hauts-de-France. Ce mercredi, 35% des TER et Intercités (environ un train sur 3) circuleront dans notre région ainsi que 170 cars selon la direction de la SNCF. Il y aura en moyenne 4 TGV sur 5. De nouvelles perturbations pourraient même se profiler les 6 et 7 juillet prochains, premier grand week-end de départs en vacances : la CGT semble déterminée à ne rien lâcher face au gouvernement. Cette dernière et Sud Rail appellent à la grève ces deux jours-là.

Votre train circule-t-il ?

Pour savoir si votre train circule ou pas, vous pouvez consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train). Si vous avez un billet pour un Ouigo, c'est sur le site ouigo.com. Enfin, pour les TER, le site des TER des Hauts-de-France pourra vous renseigner.