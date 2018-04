Pour ce mardi 3 avril 2018, premier jour de mobilisation des cheminots, le trafic est très perturbé en Ile-de-France. Un cheminot sur deux est en grève, plus de trois sur quatre chez les conducteurs. France Bleu Paris (107.1) se mobilise toute la journée pour vous aider à vous déplacer.

Paris Ile-de-France

La journée s'annonce noire pour ceux qui vont se déplacer ce mardi 3 avril en Ile-de-France. Le grève perlée pour protester contre le projet de réforme de la SNCF devrait être dure. La SNCF a recensé près d'un gréviste sur deux en moyenne et plus d'un sur trois chez les conducteurs. France Bleu Paris (107.1) vous accompagne et vous aide à circuler toute la journée.

Le trafic est donc très perturbé ce mardi.

En Ile-de-France, la SNCF annonce un Transilien sur cinq. Pour les RER, selon les lignes, prévoyez un train sur deux à un train sur cinq.