Les cheminots grévistes sont à nouveau appelés à se mobiliser, à partir de ce mardi 26 juin 2018 à partir de 20h et jusqu'au vendredi 29 juin, 7h55. Découvrez ici les prévisions de trafic de la SNCF en Normandie.

Normandie, France

Les cheminots seront allés au bout du calendrier de grève perlée contre la réforme ferroviaire, lancé au printemps : le 18e et dernier épisode débute ce mardi soir, 20h, et se poursuit jusqu'au vendredi 29 juin à 7h55. Les usagers n'en auront pour autant pas fini avec les perturbations de trafic puisque la CGT veut poursuivre la mobilisation : elle envisage d'appeler à la grève les 6 et 7 juillet prochains, premier grand week-end de départ en vacances de l'été.

Votre train roule-t-il ?

Pour savoir si votre train circule ou pas en Normandie, vous pouvez consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train). Si vous avez un billet pour un Ouigo, c'est sur le site ouigo.com. Enfin, pour les TER, le site des TER de Normandie pourra vous renseigner.

Le calendrier des jours de grève prévus à la SNCF jusqu'à la fin du mois de juin. © Visactu