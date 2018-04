La SNCF explique qu'il s'agira ce jeudi d'un "retour progressif à la normale". Pourquoi ? Car certains cheminots seront en grève jusqu'au dernier moment (jeudi 8h) et que pour les autres, il faudra les acheminer sur leur lieu de travail. Entre les rames qui ne se trouvent pas à l'endroit prévu à cause de la grève et celles dont il faudra assurer l'entretien, tout cela compliquera le trafic dans la journée, même si la grève sera terminée.

Les prévisions de trafic en Nouvelle-Aquitaine pour ce jeudi

TGV

Axe Atlantique : quasi-normal

Trafic International

Liaison France-Espagne : 3 trains sur 4

TER

Aquitaine : 97% (TER + Bus)

Poitou-Charentes : 98% (TER)

Limousin : 71% (TER + Bus)

Prévisions détaillées

Paris-Limoges-Toulouse : 5 trains sur 6

Bordeaux-Marseille-Nice : 3 trains sur 4

Toulouse-Hendaye : 1 train sur 2

Bordeaux-Clermont : pas de train

Paris-Toulouse-Cerbère-La Tour de Carol limité à Paris-Toulouse

Mon train circule-t-il ?