Nouvelle-Aquitaine, France

Pour ce dernier épisode de la grève perlée lancée début avril, la SNCF prévoit un trafic perturbé au niveau national ce mercredi. L'Unsa ferroviaire et la CFDT cheminots arrêtent là leur mouvement de grève. Sud-Rail a appelé ce mardi à faire grève les vendredi 6 et samedi 7 juillet, premier week-end de départs en vacances. La CGT poursuivra elle aussi la protestation, mais les modalités des actions ne sont pas encore connues.

Ce mercredi, les TGV rouleront globalement bien (quatre sur cinq en circulation), avec neuf sur dix prévus sur les axes Atlantique et Sud-Est, ainsi que pour les Ouigo. Quatre TGV sur cinq sont programmés sur l'axe Nord, et le trafic sera "quasi-normal" dans l'Est. Il devrait y avoir deux transiliens sur trois, et trois TER sur cinq en moyenne

à lire Grève à la SNCF : les prévisions de trafic près de chez vous pour ce mercredi 27 juin

Le détail de la circulation en Nouvelle-Aquitaine ce mercredi 27 juin

En Nouvelle-Aquitaine, il y aura 52% des TER en circulation en Poitou-Charentes, 70% en Aquitaine, 71% dans le Limousin. Un bonne partie des liaisons sont assurées par autobus. Il y aura également 20 allers-retours Paris-Bordeaux (+ un Bordeaux-Paris), six allers-retours Paris-Poitiers (+ un TGV Poitiers-Paris). Les Ouigo circuleront normalement.

Les prévisions de circulation pour ce mercredi en Nouvelle-Aquitaine - SNCF

Les prévisions détaillées pour la Nouvelle-Aquitaine - SNCF

Mon train circule-t-il ?

TER Nouvelle-Aquitaine : vous trouverez le détail des trains qui circulent, ligne par ligne, sur le site internet TER Nouvelle-Aquitaine. Numéro de téléphone gratuit : 0800872872

: vous trouverez le détail des trains qui circulent, ligne par ligne, sur le site internet TER Nouvelle-Aquitaine. Numéro de téléphone gratuit : 0800872872 TGV et Intercités : vous pouvez consulter le site SNCF.com pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Tous les départs affichés jusqu'à la fin du mois de mai sont "garantis". Numéro de téléphone gratuit : 0805903635

: vous pouvez consulter le site SNCF.com pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Tous les départs affichés jusqu'à la fin du mois de mai sont "garantis". Numéro de téléphone gratuit : 0805903635 Ouigo : consultez le site OUIGO.com. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h

Comment faire si j'avais prévu de prendre le train ?

La SNCF promet de rembourser "intégralement" ou d'échanger gratuitement les billets non utilisés (même ceux portant la mention "non échangeable et non remboursable").