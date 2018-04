C'est parti pour trois mois de grève et de perturbations sur le trafic SNCF en Nouvelle-Aquitaine. Vent debout contre la réforme du système ferroviaire et l'arrêt des recrutements au statut de cheminot voulus par le gouvernement, la CGT-Cheminots, l'Unsa-ferroviaire et la CFDT-Cheminots appellent à cesser le travail deux jours sur cinq jusqu'au 28 juin, dès ce mardi 3 et mercredi 4 avril. Le premier préavis court de ce lundi 2 avril à 19h jusqu'à 8h jeudi. Un autre syndicat, SUD-Rail, appelle, lui, à une grève illimitée reconductible par 24 heures, à partir de 20h lundi.

Conséquence : la circulation des trains s'annonce très perturbée. La participation à la grève sera "très forte", prévoit SUD-Rail, et même "exceptionnellement forte", selon l'Unsa. "Il y aura très peu de trains qui partiront après 19 heures" lundi, a expliqué vendredi le PDG de la SNCF Guillaume Pépy, appelant les usagers à prendre leurs précautions : "La SNCF recommande à chacun des voyageurs qui avaient prévu de voyager lundi soir, soit de renoncer à ce voyage, soit de le reporter, soit au contraire de rentrer plus tôt, soit de choisir un autre mode de transport (...) Le mouvement sera sans doute très suivi".

Grève SNCF : est-ce que mon train circule ?

La SNCF doit publier "au plus tard" à 17h dimanche "l'ensemble des prévisions de trafic, train par train" pour lundi soir et mardi, puis mardi à 17h pour les trains devant circuler mercredi :

La SNCF promet de rembourser "intégralement" ou d'échanger gratuitement les billets non utilisés en raison de la grève (même ceux portant la mention "non échangeable et non remboursable").

Calendrier des jours de grève SNCF

La grève "perlée" annoncée devrait durer jusqu'au 28 juin. Un mouvement par épisodes de deux jours de grève sur cinq. Voici le calendrier des jours de grève des cheminots.

En avril : les mardi 3 et mercredi 4, dimanche 8 et lundi 9, vendredi 13 et samedi 14, mercredi 18 et jeudi 19, lundi 23 et mardi 24 et samedi 28 et dimanche 29.

Au mois de mai : les jeudi 3 et vendredi 4, mardi 8 et mercredi 9, dimanche 13 et lundi 14, vendredi 18 et samedi 19, mercredi 23 et jeudi 24 et lundi 28 et mardi 29.

Et en juin : les samedi 2 et dimanche 3, jeudi 7 et vendredi 8, mardi 12 et mercredi 13, dimanche 17 et lundi 18, vendredi 22 et samedi 23 et mercredi 27 et jeudi 28.