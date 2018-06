Pour ce nouvel épisode de grève perlée, la SNCF annonce un trafic perturbé partout en France ce vendredi 22 et ce samedi 23 juin. Au niveau national, neuf TGV sur 10 devraient circuler ce vendredi. Côté Intercités et TER, le trafic devrait atteindre trois trains sur cinq, au niveau des transiliens deux trains sur trois. Le dispositif spécial exams pour les candidats au baccalauréat est maintenu. C'est l'avant-dernier épisode de grève perlée selon le calendrier décidé en avril. Mais la CGT et SUD-Rail ont déjà annoncé qu'ils allaient continuer la grève en juillet et août.

Pour la Nouvelle-Aquitaine, il y aura surtout des perturbations sur les TER d'Aquitaine (62% du trafic assuré, dont la moitié en bus). Un chiffre inférieur aux liaisons TER Poitou-Charentes (85%) ou Limousin (70%). Il n'y aura aucun train intercité entre Hendaye et Toulouse, ni sur la liaison Paris-Toulouse-Rodez-La Tour de Carol.

Les prévisions de trafic en détail pour la Nouvelle-Aquitaine ce vendredi 22 juin

Mon train circule-t-il ?

TER Nouvelle-Aquitaine : vous trouverez le détail des trains qui circulent, ligne par ligne, sur le site internet TER Nouvelle-Aquitaine. Numéro de téléphone gratuit : 0800872872

TGV et Intercités : vous pouvez consulter le site SNCF.com pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Tous les départs affichés jusqu'à la fin du mois de mai sont "garantis". Numéro de téléphone gratuit : 0805903635

Ouigo : consultez le site OUIGO.com. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h

Comment faire si j'avais prévu de prendre le train ?

La SNCF promet de rembourser "intégralement" ou d'échanger gratuitement les billets non utilisés (même ceux portant la mention "non échangeable et non remboursable").