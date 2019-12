Grève SNCF : les prévisions de trafic en région Centre Val de Loire pour le vendredi 26 décembre

Orléans, France

22ème jour de grève à la SNCF. Le trafic des trains s'améliore légèrement en région Centre Val de Loire. Ce jeudi décembre, huit allers-retours sont prévus entre Orléans, Les Aubrais et Paris.

Les trains qui circulent entre Orléans Les Aubrais et Paris - Capture écran SNCF

12 trains circulent entre Orléans ou les Aubrais et Tours, et 10 dans l'autre sens. Tous desservent la gare de Blois. Mais attention sur certains trajets notamment Orléans Paris et Orléans Tours, certains trains sont affichés complets, on ne peut pas réserver de billet.

Les trains circulant entre Orléans et Tours - Capture écran SNCF

Seulement deux allers retours en revanche sur la ligne Gien-Montargis-Paris. Ils arrivent de nouveau en gare de Paris Bercy.

Entre Orléans, Les Aubrais et Vierzon, quatre allers retours sont annoncés.