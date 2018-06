Touraine, France

Le 16e épisode de la grève des cheminots démarre ce dimanche, pour se poursuivre le lundi du début du baccalauréat pour les filières générale et technologique.

1 TGV sur 2, le trafic TER perturbé

On compte environ un TGV sur 2 sur la liaison en Tours et Paris, 1 TER sur 3 entre Tours et Vierzon, 1 TER sur 2 entre Tours et Saumur, ainsi qu'un train sur quatre entre Tours et Château-du-Loir.