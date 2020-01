Grève SNCF : les prévisions de trafic pour ce jeudi 2 janvier en Lorraine

La grève contre la réforme des retraites continue à la SNCF. Pour ce 29e jour de mobilisation, de nouvelles difficultés sont à prévoir en Lorraine, et elles concernent particulièrement le trafic des TER.

Lorraine, France

Pour ce 29e jour de mobilisation, le trafic des TER s'annonce particulièrement perturbé en Lorraine, notamment sur l'axe très fréquenté qui relie Nancy, Metz et Luxembourg. Si vous reprenez la route du travail ce jeudi 2 janvier, il faudra donc prendre vos dispositions

La circulation des TER

Ligne Nancy-Metz-Luxembourg : 76/149 trains seront assurés en journée.

Ligne Longwy-Rodange-Luxembourg : service normal avec 30 trains.

Ligne Metz-Rémilly : 4 allers-retours.

Ligne Hagondance-Conflans : 3 allers-retours Conflans-Hagondange + 1 aller retour Verdun-Hagondange.

Ligne Nancy-Lunéville : 3 allers-retours.

Ligne Nancy-Bar-le-Duc : 1 aller-retour.

Ligne Nancy-Saint-Dié-des-Vosges : 4 allers-retours.

Ligne Nancy-Pont-Saint-Vincent : 4 allers-retours.

Ligne Nancy-Epinal-Remiremont : 4 allers Nancy-Remiremont et 3 allers Remiremont-Nancy.

Ligne Metz-Strasbourg : 3 allers-retours.

Ligne Nancy-Strasbourg : 5 allers-retours.

Ligne Sarreguemines-Strasbourg : 4 allers-retours.

Autres lignes : aucun autre TER ne circulera sur les autres lignes du territoire lorrain.

30 cars ont été commandés pour assurer et renforcer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limité.

La circulation des TGV

Axe Luxembourg-Metz-Paris Est : 4 allers-retours + 2 allers-retours Metz-Paris Est + 3 allers-retours Paris Est / Meuse TGV.

Axe Nancy-Paris Est : 5 allers-retours.

Axe Strasbourg-Roissy/Bruxelles : TGV 9892 – Lorraine TGV 13h20 – Lille 15h54 – Bruxelles 16h34 (arrêts Meuse et Champagne Ardenne TGV) + TGV 9870 – Bruxelles 07h17 - Lille 08h02 – Lorraine TGV 10h28 (arrêts Champagne Ardenne TGV et Meuse).

Axe Est-Rhin-Rhône-Sud est : TGV 9879 – Luxembourg 11h24 – Montpellier St Roch 19h14 (arrêts Thionville et Metz) + TGV 9898 – Montpellier St Roch 06h26 – Luxembourg 14h15 (arrêts Metz et Thionville).

La circulation des OuiGo

1 aller-retour Nancy-Paris Est.

1 aller-retour Metz-Paris Est.

1 aller-retour Paris Est/Lorraine TGV.

La circulation Alléo

Aucune circulation sur la ligne Frankfurt-Forbach-Paris.

Les usagers peuvent trouver des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans le Grand Est et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).

Les prévisions pour le week-end

Des améliorations sont à prévoir pour le week-end de retour des vacances du 3 au 5 janvier.

2 TGV sur 3 : du vendredi 3 au dimanche 5 janvier 2020.

Trafic quasi normal : samedi 4 janvier pour Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Lille.

Trafic quasi normal : dimanche 5 janvier pour Paris-Nancy, Paris-Metz, Paris-Strasbourg et Paris-Luxembourg.

Tous les TGV Inoui, OuiGo et Intercités qui circulent jusqu’au 5 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur oui.sncf et tous les autres canaux de vente.

Les clients dont le train est supprimé ont la possibilité de se reporter dans un train dont la circulation est garantie. Les clients ne voyageant plus sont invités à annuler leur billet en ligne et sans frais pour libérer leur place pour un autre voyageur.