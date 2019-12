Grève SNCF : les prévisions de trafic pour ce mardi 24 décembre en Lorraine

Lorraine, France

Le trafic SNCF est toujours perturbé en gare ce mardi. Les trains qui rouleront en Lorraine sont les suivants :

Sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg : 68 sur 149 trains seront assurés en journée.

8 allers et 10 retours entre Nancy et Lunéville.

1 aller-retour entre Nancy et Bar Le Duc.

4 allers- retours entre Nancy et Pont-Saint-Vincent.

4 allers-retours sur la ligne Nancy - Épinal - Remiremont.

4 allers et 5 retours entre Nancy et Strasbourg.

2 allers-retours entre Metz et Strasbourg.

1 aller-retour entre Metz-Remilly.

Sur la ligne Longwy-Rodange-Luxembourg : service normal avec 30 trains.

34 cars de substitution ont été commandés avec un nombre de places limité.

Au niveau national, sont prévus : 2 TGV sur 5, 4 TER sur 10, 2 Ouigo sur 5, 1 transilien sur 5 et 1 Intercités sur 5.