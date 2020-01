Grève SNCF : les prévisions de trafic pour ce samedi 4 janvier en Lorraine

La grève contre la réforme des retraites continue à la SNCF, avec de nouvelles perturbations ce week-end du 4 et du 5 janvier en Lorraine. La circulation des TER et des TGV est toujours fortement réduite dans la région.

Nancy, France

Le trafic des trains est toujours perturbé ce week-end en Lorraine, en raison de la grève à la SNCF contre la réforme des retraites. Retrouvez les prévisions de circulation sur les grands axes de la Lorraine pour ce samedi 4 janvier.

Circulation des TER

- Nancy - Metz - Luxembourg : seuls 26 trains circulent ce samedi sur l'axe, contre 62 habituellement.

- Metz - Remilly - Forbach : comptez 4 allers-retours.

- Nancy - Luneville : 8 allers-retours.

- Nancy - Saint Dié des Vosges : 3 allers-retours.

- Metz - Strasbourg : 1 aller.

- Nancy - Strasbourg : 2 allers-retours.

Circulation des TGV

- Nancy - Paris : 4 allers-retours

- Luxembourg - Metz - Paris : 3 allers et 2 retours, ainsi que 2 allers entre Metz et Paris, et 1 aller entre Paris et la gare Meuse TGV.