Grève SNCF : les prévisions de trafic pour le lundi 30 décembre dans les Hauts-de-France

Hauts-de-France, France

Le trafic des trains reste limité ce lundi au 26ème jour de grève à la SNCF contre la réforme des retraites.

Dans les Hauts-de-France, la SNCF prévoit :

4 TER sur 10 avec 381 TER et 101 cars.

3 TGV sur 5

8 Eurostar sur 10

2 Thalys sur 3

1 Ouigo sur 2

La SNCF assure que tous les TGV INOUI, Ouigo et Intercités qui circulent jsuqu'au 2 janvier 2020 inclus sont garantis.

Les horaires des trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans les Hauts-de-France et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).