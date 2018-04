Le conflit se poursuit à la SNCF. Nouvelle mobilisation vendredi 13 avril et samedi 14 avril. La direction de la compagnie ferroviaire indique ce jeudi que 38% des cheminots seront en grève vendredi. Un TGV sur trois, un TER sur trois, deux Transilien sur cinq et un Intercité sur cinq circuleront.

Les prévisions de trafic détaillées

1 TGV sur 3

Axe Est : 1 train sur 2

Axes Nord Sud : 1 train sur 3

Axe Atlantique : 1 train sur 4

1 TER sur 3

Le Languedoc-Roussillon, le Limousin et la Normandie seront les régions les plus impactées.

1 Intercité sur 5

2 Transilien sur 5

Il s'agit des cinquième et sixième jours de la grève perlée (deux jours sur trois) qui doit s'étendre jusqu'à la fin du mois de juin. Conséquence, le trafic des trains sera très perturbé dès jeudi 12 avril 20h et jusqu'à 07h55 dimanche matin. Ce troisième épisode de grève coïncide avec le début des vacances scolaires de printemps de la zone C.



La direction du groupe ferroviaire a indiqué mercredi qu'elle pourra faire circuler 200 TGV par jour sur les 700 qui circulent chaque jour sur le réseau en temps normal. Ils seront conduits "par des conducteurs non-grévistes" et "par beaucoup de cadres" habilités à conduire ces trains et réaffectés à ces postes pendant la grève a précisé un porte-parole.



Les prévisions près de chez vous

Pour savoir si votre train circule