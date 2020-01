Le trafic SNCF s'améliore ce week end dans les Hauts-de-France en particulier pour les trains à grande vitesse avec 4 TGV sur 5 en moyenne et un TER sur deux.

Grève SNCF : les prévisions de trafic pour les samedi 11 et dimanche 12 janvier dans les Hauts-de-France

Hauts-de-France, France

La circulation des trains est toujours limitée par la grève contre la réforme des retraites. Mais la SNCF a prévu de faire rouler 6 TGV sur 10 lors de ce week-end de chassé-croisé des vacances de Noël, ce qui représente 20% de trains en plus par rapport au premier week-end de départs en vacances.

La mobilisation s'effrite à la SNCF au 23e jour du mouvement. Selon la direction, le taux de gréviste est tombé ce vendredi à 8,5% pour l'ensemble du personnel contre 9,6% la veille. Il est descendu à 38,8% chez les conducteurs contre 42,1% jeudi.

Les prévisions du samedi 11 janvier

Dans les Hauts-de-France, la SNCF prévoit ce samedi 11 janvier cinq circulations sur dix sur les lignes TER. 235 trains circuleront. La SNCF a commandé 53 cars de substitution.

TER : 5 circulations sur 10

Ouigo : 4 trains sur 5

TGV Nord : service quasi normal

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 9 trains sur 10

Intersecteurs : 3 trains sur 4

Les prévisions du dimanche 12 janvier

La SNCF prévoit ce dimanche cinq circulations sur dix sur les lignes TER. 2170 trains circuleront dans la région. La SNCF a programmé 35 cars de substitution.

TER : 5 circulations sur 10

Ouigo : 4 trains sur 5

TGV Nord : service quasi normal

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 9 trains sur 10

Les horaires des trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans les Hauts-de-France et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).