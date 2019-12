Plus de trains vont circuler ce week-end de chassé-croisé des vacances de Noël. La SNCF prévoit 20% de trains en plus par rapport au premier week-end de départs en vacances. Dans les Hauts-de-France, comptez trois TER sur dix.

Grève SNCF : les prévisions de trafic pour les samedi 28 et dimanche 29 décembre dans les Hauts-de-France

La circulation des trains est toujours limitée par la grève contre la réforme des retraites. Mais la SNCF a prévu de faire rouler 6 TGV sur 10 lors de ce week-end de chassé-croisé des vacances de Noël, ce qui représente 20% de trains en plus par rapport au premier week-end de départs en vacances.

La mobilisation s'effrite à la SNCF au 23e jour du mouvement. Selon la direction, le taux de gréviste est tombé ce vendredi à 8,5% pour l'ensemble du personnel contre 9,6% la veille. Il est descendu à 38,8% chez les conducteurs contre 42,1% jeudi.

Les prévisions du samedi 28 décembre

Dans les Hauts-de-France, la SNCF prévoit ce samedi 28 décembre trois circulations sur dix sur les lignes TER. 202 trains circuleront. La SNCF a commandé 43 cars de substitution.

TER : 3 circulations sur 10

Ouigo : 7 trains sur 10

TGV Nord : 1 train sur 2

Eurostar : 4 trains sur 5

Thalys : 2 trains sur 3

Sur le territoire de la Picardie, la SNCF prévoit ce samedi :

Amiens - Paris : 4 allers-retours

Beauvais - Paris : 4 allers-retours

Creil - Paris : 14 allers-retours

Laon - Paris : 2 allers-retours

Saint-Quentin - Paris : 3 allers-retours

Amiens - Saint-Quentin : 2 allers-retours

Aucun train ne circule entre Amiens et Rouen

Les prévisions du dimanche 29 décembre

La SNCF prévoit ce dimanche trois circulations sur dix sur les lignes TER. 170 trains circuleront dans la région. La SNCF a programmé 24 cars de substitution.

TER : 3 circulations sur 10

Ouigo : 3 trains sur 4

TGV Nord : 3 trains sur 5

Eurostar : 4 trains sur 5

Thalys : 2 trains sur 3

Sur le territoire de la Picardie, la SNCF prévoit ce samedi :

Amiens - Paris : 4 allers-retours

Beauvais - Paris : 4 allers-retours

Creil - Paris : 11 allers-retours

Laon - Paris : 3 allers-retours

Saint-Quentin - Paris : 4 allers-retours

Amiens - Saint-Quentin : 2 allers-retours

Les horaires des trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans les Hauts-de-France et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).