Plus de trains vont circuler ce week-end de chassé-croisé des vacances de Noël. La SNCF prévoit 20% de trains en plus par rapport au premier week-end de départs en vacances. En Champagne-Ardenne, le trafic reste très perturbé.

Grève SNCF : les prévisions de trafic pour les samedi 28 et dimanche 29 décembre en Champagne-Ardenne

France

La circulation des trains est toujours limitée par la grève contre la réforme des retraites. Mais la SNCF a prévu de faire rouler 6 TGV sur 10 lors de ce week-end de chassé-croisé des vacances de Noël, ce qui représente 20% de trains en plus par rapport au premier week-end de départs en vacances.

La mobilisation s'effrite à la SNCF au 23e jour du mouvement. Selon la direction, le taux de gréviste est tombé ce vendredi à 8,5% pour l'ensemble du personnel contre 9,6% la veille. Il est descendu à 38,8% chez les conducteurs contre 42,1% jeudi.

En Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit ce samedi :

Paris - Châlons-en-Champagne : 3 allers-retours

Paris - Troyes : 3 allers-retours

Reims - Fismes : 1 train dans ce sens

dans ce sens Fismes - Reims : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Reims - Laon : 1 aller-retour

Reims - Epernay : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Épernay - Reims : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Reims - Charleville-Mézières : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Charleville-Mézières - Reims : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Charleville - Givet : 2 allers-retours

Aucun autre TER ne circulera en Champagne-Ardenne. La SNCF prévoit 11 cars de substitution, essentiellement le matin et le soir. Accès non garanti et places limitées.

Dessertes en TGV

Reims - Paris : 4 allers-retours

Champagne-Ardenne TGV - Lille : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Strasbourg : 1 aller-retour

Paris - Champagne-Ardenne TGV : 1 aller-retour (Ouigo)

(Ouigo) Champagne-Ardenne TGV - Nancy : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Meuse TGV : 1 train dans ce sens

dans ce sens Bordeaux - Champagne-Ardenne TGV : 1 train dans ce sens

En Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit ce dimanche :

Paris - Châlons-en-Champagne : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Châlons-en-Champagne - Paris : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Paris - Troyes : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Troyes - Paris : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Reims - Fismes : service normal

Reims - Epernay : 1 aller-retour

Reims - Laon : 2 allers-retours

Reims - Châlons-en-Champagne : 1 aller-retour

Reims - Charleville-Mézières : 2 allers-retours

Charleville - Givet : 2 allers-retours

Aucun autre TER ne circulera en Champagne-Ardenne. La SNCF prévoit 16 cars de substitution, essentiellement le matin et le soir. Accès non garanti et places limitées.

Dessertes en TGV

Reims - Paris : 3 allers-retours

Paris - Champagne-Ardenne TGV : 1 aller-retour (Ouigo)

(Ouigo) Paris - Champagne-Ardenne TGV : 1 train dans ce sens (TGV inoui)

dans ce sens (TGV inoui) Nancy - Champagne-Ardenne TGV : 1 train dans ce sens

dans ce sens Champagne-Ardenne TGV - Lille : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Strasbourg : 4 allers-retours

Champagne-Ardenne TGV - Meuse TGV : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Lorraine TGV : 1 aller-retour

Bordeaux - Champagne-Ardenne TGV : 1 train dans ce sens

Les horaires des trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Champagne-Ardenne et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).