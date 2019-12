Grève SNCF : seulement un train sur 10 ce samedi 7 décembre en Normandie

Normandie, France

La circulation des trains sera encore fortement perturbé ce samedi 7 décembre en Normandie à cause de la grève nationale contre la réforme des retraites. la SNCF annonce un train sur 10 seulement dans la région. Elle prévoit un aller retour entre Paris et Rouen, un aller-retour entre Paris et Le Havre et deux allers-retours entre Paris et Caen. Toujours aucun train à destination ou en provenance de Cherbourg-en-Cotentin.

Un train sur 10 seulement

Pour la journée du samedi 7 décembre 2019, la SNCF prévoit dans le détail :

Paris-Rouen : 1 aller-retour

Paris-Rouen-Le Havre : 1 aller-retour

Le Havre-Rouen : 1 aller

Paris-Caen : 2 allers-retours

Caen-Alençon : 1 aller-retour

Rouen-Dieppe : 1 aller-retour

Aucun train ne circulera ce samedi sur les lignes Paris-Granville, Caen-Rennes, Rouen-Elbeuf, Le Havre-Rolleville. Le TGV Le Havre-Marseille ne circule pas.

La SNCF prévoit seulement 7 cars de substitution sur le réseau normand.

Réservations bloquées

La SNCF a bloqué les réservations de trains depuis la semaine dernière et elle invite ses clients à se renseigner plus précisément sur les trains en circulation sur son site internet. Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.