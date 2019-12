Grève SNCF : les prévisions du trafic en Moselle pour ce mercredi 11 décembre

Moselle, France

Que ce soit sur les TER ou les TGV, la circulation va une nouvelle fois être compliquée ce mercredi 11 décembre. Le mouvement de grève national se poursuit y compris en Moselle. Des difficultés s'annoncent pour les voyageurs, à commencer par les frontaliers qui vont aller au Luxembourg. Comme pour ce mardi, une cinquantaine de rames vont circuler toute la journée sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg sur 190 en temps normal.

Le trafic des TGV ne va pas non plus être au beau fixe. Puisque seuls 2 allers-retours sont programmés entre Metz et Paris, sur toute la journée. Les clients sont invités dès ce mardi à se renseigner via l'Assistant SNCF.

L'état du trafic de ce mercredi

Les TER

Ligne Nancy-Metz-Luxembourg : 50 trains sur 90 assurés en journée.

Ligne Longwy-Rodange-Luxembourg : service normal avec 30 trains.

Ligne Metz-Rémilly : 5 allers-retours.

Près de 94 cars ont été commandés pour assurer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limité.

Les TGV de l'axe Metz-Paris

TGV 2852 au départ de Metz à 6h50, arrivée prévue à Paris Est à 8h20 (dessert Meuse TGV).

TGV 2873 au départ de Metz à 16h56, arrivée prévue à Paris Est à 18h20.

TGV 2807 au départ de Paris Est à 8h13, arrivée prévue à Metz à 9h44.

TGV 2836/7 au départ de Paris Est à 18h40, arrivée prévue à Metz à 20h04.

Les OuiGo

Le 7693 : Paris Est 16h10 - Metz 17h33/17h43 - Strasbourg 18h33.

Le 7694 : Strasbourg 19h17 - Metz 20h04/20h12 - Paris Est 21h35.