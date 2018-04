Dordogne, France

Le trafic des trains s'annonce très perturbé, alors que débute le premier jour de grève à la SNCF... dès ce lundi soir, 19h ! 77% des conducteurs de trains seront en grève, 48% des personnels de la SNCF se sont d'ores et déjà déclarés grévistes, selon les annonces de la direction de la SNCF. En France, 12% des TGV rouleront mardi (12% sur l'axe atlantique, 27% sur l'axe Est, 12% sur l'axe Nord, 11% sur l'axe Sud-Est). 13% des Intercités rouleront et 30% des TER (Trains express régionaux) circuleront. Par ailleurs, 90% des trains internationaux Thalys, et 75% des Eurostar circuleront.

En raison d’une grève nationale #SNCF, la circulation des trains sera perturbée. La liste des trains sera disponible chaque jour à 17h sur l’appli SNCF et le site SNCF https://t.co/dQweMu8j6t pour vos trajets du lendemain. — SNCF (@SNCF) April 1, 2018

Les prévisions de trafic régional

Mardi 3 avril : 51% du trafic des bus et TER Aquitaine sera assuré. Trafic toujours aussi perturbé pour les TER Poitou-Charentes (56%, bus) et les TER Limousin (50%, bus). La SNCF vous encourage à prévoir vos déplacements et bien vérifier que vos trains circulent. Un numéro vert est mis en place : 0 800 872 872. Les plans de transports ligne par ligne sont aussi disponible sur le site TER Nouvelle-Aquitaine.

Seulement 2 allers-retours Paris/Bordeaux seront assurés ce mardi 3 avril. Le trafic des trains Intercités est également très très faible : 1 aller-retour Paris/Brive, 1 aller-retour Bordeaux/Marseille. En revanche, AUCUN aller-retour Bordeaux-Nantes et Bayonne-Toulouse.