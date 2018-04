Franche-Comté, France

La grève à la SNCF risque d'occasionner de grosses perturbations sur le trafic ferroviaire, dimanche 8 et lundi 9 avril. La direction de la SNCF annonce en moyenne une circulation d'1 TER sur 5 et d'1 TGV sur 5. C'est le deuxième épisode d'une grève qui doit durer sur une période longue de 3 mois.

Le trafic extrêmement perturbé en Franche-Comté

Les circulations prévues en Franche-Comté sont à découvrir dans le détail :

Dijon – Dole – Besançon : 1 circulation sur 6 . Aucun train ne circulera avant 16 heures et après 19 heures dans les deux sens.

. Aucun train ne circulera avant 16 heures et après 19 heures dans les deux sens. Dole – Frasne - Vallorbe : Aucune circulation ferroviaire.

Dole – Andelot – St Claude : Aucune circulation ferroviaire. Des autocars de substitution sont mis en place.

Besançon – Montbéliard – Belfort : 1 circulation sur 7 . Seuls les trains de 17h32 et 18h32 sont maintenus dans le sens Viotte-Belfort.

. Seuls les trains de 17h32 et 18h32 sont maintenus dans le sens Viotte-Belfort. Besançon Viotte – La Chaux de fonds : Aucune circulation ferroviaire . Des autocars de substitution sont mis en place.

. Des autocars de substitution sont mis en place. Besançon Viotte – Besançon TGV : Aucune circulation ferroviaire .

. Besançon – Mouchard – Lons : Aucune circulation ferroviaire.

Belfort – Vesoul : Aucune circulation ferroviaire.

Vous pouvez aussi consulter le compte Twitter @TER_BFC_Trafic pour connaitre l'état du trafic en temps réel.

⚠️ En raison d'une grève nationale à partir du lundi 2 avril à 19h, la circulation des trains sera très perturbée le dimanche 8 et lundi 9. Les horaires des trains et/ou des autocars qui circulent sont disponibles tous les jours à partir de 17h pour le lendemain. pic.twitter.com/d10R6gUz4l — TER BFC Trafic (@TER_BFC_Trafic) April 6, 2018

Plus d'un cheminot sur 2 en grève

Les quatre syndicats sont vent debout contre le projet de réforme du rail, envisagé par le gouvernement. D'après eux, il "vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme idéologique". D'après les décomptes des syndicats, plus d'un tiers des cheminots sera en grève, dès ce samedi soir . Les prévisions pour dimanche et lundi affichent 1 TGV sur 7 en circulation, 14% d'Intercités et 1 TER sur 3. "On est désolés pour la gêne que vont subir les centaines de milliers de passagers", a déclaré Mathias Vicherat, directeur général adjoint de la SNCF, cette semaine. Le "plan de transport" bâti pour ces deux jours "ne permettra pas de compenser l'absence de trains", a admis le porte-parole de la SNCF.