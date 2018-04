La grève à la SNCF, débute ce lundi à partir de 19 heures. Les plus grosses perturbations sur les lignes sont attendues mardi 3 et mercredi 4 avril. Voici tout ce qu'il faut savoir si vous envisagez de prendre les transports ferroviaires en Franche-Comté.

Franche-Comté, France

La grève à la SNCF débute dès lundi 19h, mais c'est mardi 3 avril et mercredi 4 avril que les circulations seront les plus difficile. Le trafic devrait être extrêmement perturbé en Franche-Comté. Seul 1 TER sur 5 et 1 TGV sur 8 devrait circuler. C'est le premier jour d'une grève qui doit durer sur une période longue de 3 mois.

Le trafic extrêmement perturbé en Franche-Comté

Les circulations prévues en Franche-Comté sont à découvrir dans le détail :

Dijon – Dole – Besançon : 1 circulation sur 5 . Seuls les TER de 6h56 et 7h56 sont maintenus, ce mardi, en direction de Dijon. Le soir, deux trains sont également programmés à 17h09 et 19h09.

Dole – Andelot – St Claude : Aucune circulation ferroviaire. Des autocars de substitution sont mis en place.

Besançon – Montbéliard – Belfort : 1 circulation sur 10 . Comptez deux trains le matin (6h08 et 8h11) et autant le soir (17h16 et 19h11) sur l'axe sud-nord.

. Des autocars de substitution sont mis en place. Besançon Viotte – Besançon TGV : Aucune circulation ferroviaire .

. Besançon – Mouchard – Lons : Aucune circulation ferroviaire.

Belfort – Vesoul : Aucune circulation ferroviaire. Mise en place d’autocars.

Vous pouvez aussi consulter le compte Twitter @TER_BFC_Trafic pour connaitre l'état du trafic en temps réel.

⚠️ En raison d'une grève nationale à partir du Lundi 2 avril 2018 à 19h, la circulation des trains sera perturbée. Les horaires des trains et/ou des autocars qui circulent sont disponibles tous les jours à partir de 17h pour le lendemain. pic.twitter.com/DS9991Tzdc — TER BFC Trafic (@TER_BFC_Trafic) March 30, 2018

Plus d'un cheminot sur 2 en grève

Les quatre syndicats sont vent debout contre le projet de réforme du rail, envisagé par le gouvernement. D'après eux, il "vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme idéologique". D'après les décomptes des syndicats, près d'un cheminot sur deux sera en grève, dès ce lundi soir.

"On est désolés pour la gêne que vont subir les centaines de milliers de passagers le 3 et le 4 avril", a déclaré Mathias Vicherat, directeur général adjoint de la SNCF, ce lundi. Le "plan de transport" bâti pour ces deux jours "ne permettra pas de compenser l'absence de trains", a admis le porte-parole de la SNCF.