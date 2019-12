Grève SNCF : les prévisions pour le mercredi 25 décembre en Lorraine

Lorraine, France

Le trafic des trains, déjà moins nombreux en raison de Noël, sera perturbé à nouveau ce mercredi 25 décembre.

En Lorraine, voici les trains qui circuleront :

Sur la ligne Nancy - Metz - Luxembourg, 20 trains sur 52 seront assurés en journée.

Sur la ligne Longwy - Rodange - Luxembourg, aucune circulation les jours fériés.

Sur la ligne Nancy- Lunéville, 4 allers-retours.

Sur la ligne Nancy - Bar-le-Duc, 1 aller-retour.

Sur la ligne Nancy - Épinal - Remiremont, 2 allers-retours.

Sur la ligne Nancy - Pont-Saint-Vincent, 3 allers- retours.

Sur la ligne Nancy - Strasbourg, 2 allers-retours.

Côté TGV, 3 allers-retours entre Metz et Paris Est.

3 allers-retours entre Nancy et Paris.

1 aller-retour entre la gare Lorraine TGV et Bruxelles.

Aucun Ouigo ne circulera.

Aucun autre TER ne circulera sur les autres lignes du territoire Lorrain. 11 cars de substitution ont été commandés avec un nombre de places limité.