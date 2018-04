Charente-Maritime, France

Le trafic s'annonce encore "très perturbé" à la SNCF ce jeudi 19. Les cheminots s'opposent à la réforme du ferroviaire. Réforme adoptée en première lecture ce mardi à l'assemblée. Il s'agit du 8e jour de la grève. Le préavis court jusqu'à vendredi matin 8h.

Est-ce que mon train circule dans les deux Charentes ?

Au niveau national, la direction de la SNCF indique que la situation sera la même que ce mercredi. Un TGV sur trois, deux TER sur cinq, deux Transilien sur cinq et un Intercité sur quatre circuleront, en moyenne sur l'ensemble de la France.

Dans nos deux Charentes, la situation s'annonce également compliquée :

Un aller-retour en TGV programmé entre La Rochelle et Paris.

Pas d'aller-retour en TGV entre Angoulême et Paris.

Deux allers-retours en TGV Paris/Poitiers.

Pour les TER, 64 % des liaisons en Poitou-Charentes sont assurées, uniquement par autocar et non par train.

En revanche, aucun Intercité ne circule sur la ligne Bordeaux - La Rochelle - Nantes.

Ces prévisions de circulation des trains, vous pouvez les retrouver :

pour les TGV et les trains Intercités : sur le site de la SNCF et l'application SNCF avec votre numéro de train.

pour les TER : sur cette page le détail des horaires et des trains en circulation en Nouvelle-Aquitaine.

Échanges, remboursements et covoiturages

La SNCF promet de rembourser "intégralement" ou d'échanger gratuitement les billets non utilisés (même ceux portant la mention "non échangeable et non remboursable").