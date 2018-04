La SNCF a dévoilé dimanche en fin d'après midi ses prévisions de trafic pour la journée de lundi, quatrième jour de la grève perlée des cheminots. Le mouvement s'annonce encore très suivi sur nos deux Charentes et dans notre région.

Charente-Maritime, France

Une nouvelle fois le trafic s'annonce "très perturbé" d'après la SNCF. La direction a indiqué que la journée de lundi serait plus suivie que celle de dimanche où il y avait 35% de grévistes. Pour ce lundi, 1 conducteur de train sur 4, plus d'1 contrôleur sur 2 et 30% des aiguilleurs ne travailleront pas.

Les conséquences sur le trafic ferroviaire s'annoncent donc importantes. Au plan national, la SNCF prévoit 1 TGV sur 5, 1 train Intercités sur 6 et 1 TER sur 3. Dans notre région et nos deux Charentes, la situation s'annonce également très compliquée :

1 seul aller retour en TGV est programmé entre La Rochelle et Paris. En revanche, aucun TGV ne s'arrête à Angoulême sur la ligne entre Bordeaux et la capitale.

Pour les TER, aucun train ne circule mais plus de la moitié des liaisons en Poitou Charentes sont assurées par autocar.

Aucun Intercité ne circucle entre Bordeaux et Nantes.

Ces prévisions de circulation des trains, vous pouvez les retrouver:

pour les TGV et les trains Intercités: sur le site de la SNCF et l'application SNCF avec votre numéro de train

pour les TER: sur cette page le détail des horaires et des trains en circulation en Nouvelle-Aquitaine.