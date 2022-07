Grève SNCF : la circulation sera "perturbée" sur les lignes TGV, TER, Transilien et RER ce mercredi

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF -CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT-, ont appelé à la grève ce 6 juillet pour réclamer des hausses de salaires. Le trafic sera perturbé sur les lignes TGV, TER, Intercités, Transilien et RER annonce la compagnie ferroviaire ce lundi.

Les prévisions trafic TGV

Le trafic des TGV Inoui et Ouigo sera perturbé en fonction des régions :

Axe Nord : 3 TGV Inoui sur 4 circuleront

: 3 TGV Inoui sur 4 circuleront Axe Est : 3 TGV Inoui sur 4

: 3 TGV Inoui sur 4 Axe Atlantique : 3 TGV Inoui sur 4

: 3 TGV Inoui sur 4 Axe Sud-Est : 4 TGV Inoui sur 5

: 4 TGV Inoui sur 5 Ouigo : 2 TGV sur 3

: 2 TGV sur 3 International : trafic normal

Les prévisions trafic TER et Intercités

La SNCF prévoit deux TER sur cinq en moyenne dans toutes les régions.

Le trafic des trains Intercités sera également perturbé avec un train de jour sur trois en circulation en moyenne. Aucun Intercité de nuit ne circulera, selon la SNCF, à l'exception du Paris-Nice.

Les prévisions trafic Transilien et RER

En Ile-de-France, le trafic Transilien sera fortement perturbé. Les lignes H et P seront les plus touchées avec un train sur trois. Sur les Transiliens J, L, N, R et U, prévoir un train sur deux. La ligne K circulera normalement.

Sur le RER B, prévoir un train sur deux. Sur les lignes du RER C, D, E, prévoir également un train sur deux. En revanche, sur le RER A, le trafic sera normal.

Enfin, concernant la circulation des tramways, la ligne T4 sera perturbée par le mouvement de grève avec un tram toutes les 15 minutes. Il n'y aura pas de perturbation sur la ligne T11.