Après trois mois de grève à la SNCF, la compagnie allemande Flixbus se frotte les mains. Elle enregistre 70% de réservations en plus en Normandie au deuxième trimestre 2018. La région est dans le top trois des plus rentables pour l'autocariste.

La grève unitaire à la SNCF se termine ce jeudi 28 juin. Trois mois de mobilisation en pointillé, 36 jours de perturbation qui auront coûté au moins 400 millions d'euros à la compagnie ferroviaire selon les chiffres transmis par la direction mi-juin. Mais ce qui fait la ruine des uns, fait le succès des autres. Ainsi Flixbus annonce une hausse de 70% de ses réservations en Normandie au deuxième trimestre 2018, confirmant une année très profitable.

100% de réservations en plus sur les lignes Paris-Rouen et Paris-Caen

"On s'en félicite pas non plus parce que ça a mis beaucoup de gens dans la panade mais on est assez contents d'être perçus comme une alternative", reconnaît Yvan Lefranc-Morin directeur général de Flixbus en France. L'autocariste allemand enregistre, au deuxième trimestre 2018 (comme pour le premier) une hausse de 70% de ses réservations en Normandie. "Nos best-sellers ce sont les lignes Paris-Rouen et Paris-Caen avec une augmentation du nombre de passagers qui atteint les 100%", ajoute Yvan Lefranc-Morin.

Flixbus dit avoir consulté ses usagers

Comment être certain que l'explosion du nombre de passagers est vraiment dû à la grève des cheminots? "_La comparaison des chiffres sur un an parle d'elle-mêm_e, argumente Yvan Lefranc-Morin, et puis nous avons aussi réalisé des enquêtes de terrain. Nos clients nous ont dit eux-mêmes que c'était à cause du manque de trains".

La grève et les pannes dopent la fréquentation des cars

La Normandie est dans le top 3 des régions où Flixbus fonctionne le mieux affirme Yvan Lefranc-Morin. Un succès qui s'explique par la proximité avec la capitale "les trajets ne sont pas très longs, pas beaucoup plus qu'en train". Mais aussi, selon le directeur général, en raison de la vétusté du réseau ferroviaire, "il y a beaucoup de pannes alors que nos tarifs sont moins chers". Autant d'arguments qui permettra à Flixbus, veut croire Yvan Lefranc-Morin de conserver les clients qui sont récemment passé du rail à la route.