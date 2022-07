Grève SNCF : les salariés obtiennent une augmentation

La direction de la SNCF a accordé mercredi une augmentation à ses salariés, mobilisés en nombre pour une grève qui a perturbé les départs en vacances. Elle va notamment mettre en place une augmentation générale des salaires de 1,4% et une augmentation de 4% des indemnités liées à la production (heures de nuit, dimanche, fêtes, astreintes). Au total, l'augmentation sera de 3,7% pour les petits salaires et 2,2% pour les cadres. La SNCF s'est également "engagée" à ouvrir les négociations annuelles sur les salaires dès le mois de décembre.

"C'est un effort sur les salariés en première ligne, avec les indemnités liées à la production", et avec "un calendrier qui ouvre des perspectives sur la suite", a indiqué François Nogué, le directeur des ressources humaines de l'exploitant, à l'issue d'une longue table-ronde avec les syndicats.

Alors que le rail s'apprête à vivre un été de fréquentation record après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF - CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT - avaient appelé à faire grève mercredi pour réclamer des hausses de salaires face à une inflation galopante.

Pas de nouvel appel à la grève

3 TGV sur 5 circulaient sur l'axe Est, 3 sur 4 sur les axes Nord et Atlantique et 4 sur 5 sur l'axe Sud-Est, selon SNCF Voyageurs. Le trafic local en Ile-de-France était également très perturbé. La direction a constaté un mouvement de grève "plus important" que ceux des derniers mois, avec 20% de grévistes au niveau national, mais 35 à 40% parmi les conducteurs.

Pour la CGT, premier syndicat du groupe, "ces mesures restent très insuffisantes, mais c'est bien la mobilisation des cheminots qui permet ce dégel salarial et d'arracher ces premières mesures". Le syndicat a proposé dans un communiqué "la poursuite du processus unitaire engagé pour exiger de la Direction qu'elle passe à la caisse au-delà de la compensation de la seule inflation", sans appeler à la grève. L'Unsa, deuxième syndicat de l'entreprise, a salué des "mesures encourageantes" qui devront être revues en fin d'année, a indiqué à l'AFP son secrétaire général Didier Mathis. "Si l'entreprise avait proposé ces mesures vendredi dernier, on aurait pu lever le préavis", a-t-il regretté.

Tous les clients dont les trajets ont été annulés ont normalement été prévenus par SMS ou par courriel. En cas de train supprimé, "il ne faut pas se faire rembourser et racheter un autre billet, qui sera au prix d'aujourd'hui et donc plus cher, mais il faut faire un échange : le billet sera au même prix que celui que vous aviez payé initialement, sans surcoût", a précisé la SNCF à l'AFP.